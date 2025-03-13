Хинштейн: Из Суджи вывезли 120 мирных жителей
Сто двадцать человек, находившихся под оккупацией ВСУ, вывезли из города Суджа Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
«Со вчерашнего дня по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей... Работа продолжается безостановочно», - написал чиновник в Telegram-канале.
Как отметил Хинштейн, гражданам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, власти организовали оперативное восстановление утраченных документов.
По словам врио губернатора, часть эвакуированных забирают родственники, при необходимости люди остаются в пунктах временного размещения.
Ранее стало известно, что российские военные подняли флаг РФ в Судже, ведется зачистка города от боевиков ВСУ, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru