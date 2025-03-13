Самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился в Москве

Борт Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту, следует из данных сервиса Flightradar.

По данным сервиса, судно вылетело из Катара, облетело Иран, Турцию, Украину, Белоруссию и пересекло границу России.

Трамп: Перемирие на Украине полезно для России, но имеет и обратную сторону

На днях Bloomberg сообщил, что Уиткофф планирует посетить Москву, чтобы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и убедить его подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

Ранее, 12 марта, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор с «российским коллегой», сообщили в Белом доме. Однако там не уточнили, с кем именно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP / Evelyn Hockstein
ТЕГИ:УкраинаРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры