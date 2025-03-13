Самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился в Москве
Борт Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту, следует из данных сервиса Flightradar.
По данным сервиса, судно вылетело из Катара, облетело Иран, Турцию, Украину, Белоруссию и пересекло границу России.
На днях Bloomberg сообщил, что Уиткофф планирует посетить Москву, чтобы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и убедить его подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Ранее, 12 марта, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор с «российским коллегой», сообщили в Белом доме. Однако там не уточнили, с кем именно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru