Самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился в Москве

На днях Bloomberg сообщил, что Уиткофф планирует посетить Москву, чтобы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и убедить его подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

Ранее, 12 марта, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор с «российским коллегой», сообщили в Белом доме. Однако там не уточнили, с кем именно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

