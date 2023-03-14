Упавшая с крыши глыба льда обрушила балконы дома в Серове

В Серове обрушился балкон жилого дома, он упал на другие после упавшей на него с крыши глыбы льда, сообщает ТАСС.

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Это привело к повреждению стен и окон. Речь идет о доме по улице Пристанционная, 4. Масса снега была столь велика, что он не выдержал нагрузки и обрушился на нижерасположенные балконы. На месте происшествия работают эксперты, а также глава города.

Отмечается, что здание готовилось к сносу, часть людей уже были расселены. Остальным после случившегося предоставлено другое жилье.

Ранее в Магнитогорске наледь упала на годовалого мальчика.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ПроисшествияДом
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