Во Франции приняли резолюцию с призывом изъять российские активы
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило резолюцию с призывом к конфискации замороженных активов России и использованию их для поддержки Украины. Голосование транслировалось на сайте органа.
Документ поддержали 288 депутатов, выступили против 54 человека.
Резолюция, помимо помощи Киеву, призывает Евросоюз к созданию независимой европейской обороны.
Как пишет газета Le Figaro, документ носит символический характер. В то же время депутаты пытаются с помощью оказать давление на французское правительство, выступающее против конфискации российских активов.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон поручил министерству финансов страны провести детальный анализ последствий, которые могут возникнуть при конфискации замороженных активов РФ, пишет Ura.ru.
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