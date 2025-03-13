Аксаков допустил сохранение ключевой ставки ЦБ
13 марта 202511:38
Ключевая ставка Банка России сохранится на нынешнем уровне, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в ходе III Российского форума финансового рынка.
Парламентарий напомнил, что регулятор рассмотрит этот вопрос на заседании в ближайшее время.
«Я предполагаю, что она [ключевая ставка] останется на том же уровне», - указал Аксаков.
В феврале Центробанк сохранил показатель на уровне 21% годовых.
Между тем глава ВТБ Андрей Костин допустил снижение ключевой ставки во второй половине года, отмечает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru