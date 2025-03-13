Аксаков допустил сохранение ключевой ставки ЦБ

Ключевая ставка Банка России сохранится на нынешнем уровне, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в ходе III Российского форума финансового рынка.

Парламентарий напомнил, что регулятор рассмотрит этот вопрос на заседании в ближайшее время.

«Я предполагаю, что она [ключевая ставка] останется на том же уровне», - указал Аксаков.

В феврале Центробанк сохранил показатель на уровне 21% годовых.

Между тем глава ВТБ Андрей Костин допустил снижение ключевой ставки во второй половине года, отмечает РЕН ТВ.



