Треки группы «Каста» стали недоступны в сервисах «Яндекса» и Apple
Песни рэп-группы «Каста» стали недоступны на платформе «Яндекс Музыка» и в российской версии стриминга Apple Music.
Так, в Apple Music можно прослушать лишь инструментальный альбом «Каста и ансамбль Ростовской консерватории». В свою очередь, на странице коллектива в «Яндекс Музыке» появилось предупреждение о том, что часть контента отсутствует по решению правообладателя. На платформе доступны несколько ранних альбомов группы и концертная запись.
Ранее музыканты «Касты» покинули Россию и критиковали специальную военную операцию на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Одного из участников группы, рэпера Влади (Владислава Лешкевича), признали в РФ иноагентом, напоминает RT.
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