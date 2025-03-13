Треки группы «Каста» стали недоступны в сервисах «Яндекса» и Apple

Песни рэп-группы «Каста» стали недоступны на платформе «Яндекс Музыка» и в российской версии стриминга Apple Music.

Так, в Apple Music можно прослушать лишь инструментальный альбом «Каста и ансамбль Ростовской консерватории». В свою очередь, на странице коллектива в «Яндекс Музыке» появилось предупреждение о том, что часть контента отсутствует по решению правообладателя. На платформе доступны несколько ранних альбомов группы и концертная запись.

Ранее музыканты «Касты» покинули Россию и критиковали специальную военную операцию на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Одного из участников группы, рэпера Влади (Владислава Лешкевича), признали в РФ иноагентом, напоминает RT.

