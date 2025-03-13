В Кремле рассказали, что Уолтц поговорил по телефону с Ушаковым

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента России Юрий Ушаков провели телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что политики поговорили по телефону накануне.

«Определенная информация российской стороне была предоставлена», - поделился пресс-секретарь.

Ранее в Белом доме рассказали о беседе Уолтца с «российским коллегой», напоминает RT. При этом в Вашингтоне не уточнили, с кем именно общался советник.

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
ТЕГИ:Телефонный РазговорСШАРоссияДмитрий Песков

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