В Таганроге при атаке ВСУ пострадали 3 человека

Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Тelegram-канале сообщила, что в городе во время ночного удара ВСУ также были повреждены коммерческие предприятия и Таганрогский механический колледж. Кроме того, по ее словам, пострадали свыше десяти авто.

В свою очередь Слюсарь добавил, что в Неклиновском районе был уничтожен дрон. По словам политика, в результате ЧП там никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 19 апреля российские силы ПВО ликвидировали 13 беспилотников ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».