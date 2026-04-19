В Таганроге при атаке ВСУ пострадали 3 человека
В Таганроге в результате ночной воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область на складских помещениях начался пожар. Об этом в своем канале в МАХ написал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Отмечается, что в момент ЧП пострадали три человека, им уже оказали медпомощь. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.
Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Тelegram-канале сообщила, что в городе во время ночного удара ВСУ также были повреждены коммерческие предприятия и Таганрогский механический колледж. Кроме того, по ее словам, пострадали свыше десяти авто.
В свою очередь Слюсарь добавил, что в Неклиновском районе был уничтожен дрон. По словам политика, в результате ЧП там никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 19 апреля российские силы ПВО ликвидировали 13 беспилотников ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
