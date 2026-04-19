МО: За ночь силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ

В ведомстве рассказали, что дроны были сбиты на Белгородским, Курским и Ростовским регионами, а также над Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

Ранее в оперштабе Краснодарского края объявили, что обломки БПЛА ВСУ упали в районе морского порта в Ейске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».