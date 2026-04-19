Обломки БПЛА упали в районе морского порта в Ейске

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в районе морского порта в Ейске, сообщают «Известия» со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Силы ПВО за сутки сбили 568 украинских беспилотников

Пострадавших и возгораний нет. В тот же день один мирный житель пострадал в результате атаки со стороны Киева в поселке Маслова Пристань Белгородской области. От ударов также повреждены здания в Белгородском округе, в том числе административное.

Ранее жительница Брянской области погибла после попадания дрона ВСУ в автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

