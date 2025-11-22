В Сызрани два человека погибли при атаке БПЛА

Два человека погибли из-за атаки беспилотников в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в мессенджере Max.

Как отметил губернатор, военные отразили атаку БПЛА на промышленные предприятия региона. Целями противника были объекты топливно-энергетического комплекса. В Сызрани после падения БПЛА погибли два человека.

«Два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь», - указал Федорищев.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 22 ноября над Самарской областью ликвидировали 15 дронов ВСУ самолетного типа.

