В СУЭК назвали предварительную причину пожара в шахте в Кузбассе

По предварительной информации, пожар возник из-за нагревания пласта в шахте на руднике им. А.Д. Рубана в Кемеровской области. Об этом рассказали в пресс-службе «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК).

Произошел пожар на шахте им. Рубана в Кузбассе

«Произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки выходят на поверхность», — заявил представитель СУЭК в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первые 10 из 128 горнорабочих подняты на поверхность.

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ФОТО: РИА Новости
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