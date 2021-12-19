В СУЭК назвали предварительную причину пожара в шахте в Кузбассе
19 декабря 202118:27
По предварительной информации, пожар возник из-за нагревания пласта в шахте на руднике им. А.Д. Рубана в Кемеровской области. Об этом рассказали в пресс-службе «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК).
«Произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки выходят на поверхность», — заявил представитель СУЭК в комментарии РИА Новости.
Ранее сообщалось, что первые 10 из 128 горнорабочих подняты на поверхность.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru