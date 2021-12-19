Из загоревшейся в Кузбассе шахты на поверхность подняли 10 человек

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию шахты в воскресенье.

«На поверхность подняты первые 10 человек, еще 130 остаются в забое, выходят на поверхность», - прокомментировали в администрации шахты.

Ранее авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября, жертвами трагедии стал 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. По факту ЧП возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности. Директор шахты, его заместитель, начальник участка, где произошла авария, и проводившие проверки на предприятии два сотрудника Ростехнадзора арестованы.

