Из загоревшейся в Кузбассе шахты на поверхность подняли 10 человек
Первые 10 шахтеров подняты из охваченной пожаром шахты рудника имени Рубана в Кузбассе.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию шахты в воскресенье.
«На поверхность подняты первые 10 человек, еще 130 остаются в забое, выходят на поверхность», - прокомментировали в администрации шахты.
Ранее авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября, жертвами трагедии стал 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. По факту ЧП возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности. Директор шахты, его заместитель, начальник участка, где произошла авария, и проводившие проверки на предприятии два сотрудника Ростехнадзора арестованы.
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