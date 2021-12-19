Произошел пожар на шахте им. Рубана в Кузбассе
В забое по добыче угля на шахте им. Рубана начался пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
Уточняется, что под землей находятся около 130 шахтеров. Идет эвакуация.
Ранее временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян сравнил пренебрежение регламентами на угольных шахтах в России с курением на пороховой бочке. Он подчеркнул, что в местах с риском для технологических процессов, все участники должны соблюдать серьезную производственную дисциплину, сообщает РБК.
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