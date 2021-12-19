Произошел пожар на шахте им. Рубана в Кузбассе

Дмитриев: Россия может организовать первые безвозмездные поставки «Спутник Лайт» в страны Африки Пассажиры рейса «Аэрофлота» не смогли вылететь с острова Пхукет в Москву из-за поломки самолета Париж: страны Запада не должны идти на обострение с Россией Атмосферное давление в Москве в воскресенье побило рекорд 1996 года