Глава Ставрополя рассказал о повреждениях после атаки дронов

Система ПВО отразила атаку беспилотников в Ульяновской области В результате ночной атаки БПЛА в Ставрополе пострадавших нет Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине Власти Эстонии не будут упрощать порядок пересечения границы с Россией Землетрясения магнитудой 5,3 зарегистрированы вблизи северных Курил и Камчатки