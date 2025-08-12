Глава Ставрополя рассказал о повреждениях после атаки дронов

Повреждения зафиксированы в Ставрополе после атаки беспилотников. Об этом написал глава города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что атаку БПЛА отразили минувшей ночью. Дроны были подавлены средствами РЭБ.

«Пострадали окна жилого комплекса в северо-западной части города и несколько автомобилей», - указал Ульянченко.

Никто из горожан не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 12 августа над Ставропольским краем ликвидировали три украинских БПЛА, пишет 360.ru.

