Мантуров: На помощь жителям Курской области выделено 19,3 млрд рублей

По его словам, в эту сумму входит финансирование единовременных выплат материальной помощи, выплат при утрате жилья, сертификатов на переселение или ремонт, развертывание пунктов временного размещения, обеспечение работы медицинских служб.

От жителей региона получено более 160 тысяч заявлений на оказание финансовой помощи. Базовая выплата составляет 75 тысяч рублей, а для получения 150 тысяч необходимо провести оценку ущерба.

Ранее МЧС сообщило о воссоединении 539 семьей из Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

