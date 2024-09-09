Чиновнику в Курске объявили выговор за баннер с военным ВСУ

Исполняющему обязанности главы комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрию Казимирику был объявлен выговор за «вопиющую халатность». Об этом в своём Telegram-канале заявил курский мэр Игорь Куцак.

И.о. замгубернатора Севастополя Горлова уволили из-за коррупции

По данным местных СМИ, причиной стал баннер с призывом заключить контракт с Минобороны РФ. Выяснилось, что на нём вместо российского военнослужащего изобразили солдата Вооружённых сил Украины.

«В отношении... Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», - написал Куцак.

Ранее первый замминистра образования Саратовской области Елена Нерозя получила выговор от губернатора региона Романа Бусаргина за слово «торжественная», которое было написано с одной «н», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаказаниеЧиновникиКурск

Горячие новости

Все новости

партнеры