Чиновнику в Курске объявили выговор за баннер с военным ВСУ
Исполняющему обязанности главы комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрию Казимирику был объявлен выговор за «вопиющую халатность». Об этом в своём Telegram-канале заявил курский мэр Игорь Куцак.
По данным местных СМИ, причиной стал баннер с призывом заключить контракт с Минобороны РФ. Выяснилось, что на нём вместо российского военнослужащего изобразили солдата Вооружённых сил Украины.
«В отношении... Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», - написал Куцак.
Ранее первый замминистра образования Саратовской области Елена Нерозя получила выговор от губернатора региона Романа Бусаргина за слово «торжественная», которое было написано с одной «н», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru