В больницу к Навальному приехали «полицейские с большими звёздами»

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на территорию больницы БСМП-1 в Омске, куда сегодня экстренно доставили оппозиционера Алексея Навального с подозрением на токсическое отравление.

Навального отравили? Оппозиционер в реанимации

Как сообщает корреспондент портала NGS55.RU, охраннику по рации сказали, что приехали «крутые полицейские с большими звёздами» и сотрудники ФСБ.

Территорию больницы патрулирует полиция. Сотрудники ФСБ отправились к главному врачу, который ранее сообщил ТАСС, что политик находится в тяжёлом состоянии.

Навальный возвращался из Томска в Москву. Ему стало плохо, он потерял сознание. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш предположила, что его могли намеренно отравить чем-то, подмешанным в чай.

Представители Навального настояли, чтобы в медучреждение вызвали полицию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБОтравлениеАлексей Навальный
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