СМИ узнали, чем могли отравить Навального
Оппозиционера Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия – веществом без цвета и запаха, которое обычно используют насильники, чтобы «выключить» жертву. Об этом со ссылкой на предварительные выводы врачей сообщил телеграм-канал Baza.
Вещество представляет собой сильный психодислептик и имеет соленый вкус, который политик мог почувствовать, если ему подмешали его в чай.
Отмечается, что анализы пока не готовы.
Известно, что перед вылетом из Томска в Москву Навальный пил чай в аэропорту, в «Венской кофейне». Этот момент сфотографировал один из очевидцев, который потом летел с ним в самолёте. Он же опубликовал видео, на котором слышно, как Навальный кричит от боли.
Навального госпитализировали в омскую БСМП-1. По имеющимся данным, он его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru