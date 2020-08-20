СМИ узнали, чем могли отравить Навального

Оппозиционера Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия – веществом без цвета и запаха, которое обычно используют насильники, чтобы «выключить» жертву. Об этом со ссылкой на предварительные выводы врачей сообщил телеграм-канал Baza.

Навального отравили? Оппозиционер в реанимации

Вещество представляет собой сильный психодислептик и имеет соленый вкус, который политик мог почувствовать, если ему подмешали его в чай.

Отмечается, что анализы пока не готовы.

Известно, что перед вылетом из Томска в Москву Навальный пил чай в аэропорту, в «Венской кофейне». Этот момент сфотографировал один из очевидцев, который потом летел с ним в самолёте. Он же опубликовал видео, на котором слышно, как Навальный кричит от боли.

ФОТО: Скриншот из сторис / instagram.com/djpavlin

Навального госпитализировали в омскую БСМП-1. По имеющимся данным, он его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

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ФОТО: Страница Алексея Навального в Facebook
ТЕГИ:ОтравлениеАлексей Навальный
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