СМИ узнали, чем могли отравить Навального

Вещество представляет собой сильный психодислептик и имеет соленый вкус, который политик мог почувствовать, если ему подмешали его в чай.

Отмечается, что анализы пока не готовы.

Известно, что перед вылетом из Томска в Москву Навальный пил чай в аэропорту, в «Венской кофейне». Этот момент сфотографировал один из очевидцев, который потом летел с ним в самолёте. Он же опубликовал видео, на котором слышно, как Навальный кричит от боли.