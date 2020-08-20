Навального подключили к аппарату ИВЛ

Оппозиционера Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По её словам, политик по-прежнему без сознания.

Навальный возвращался из Томска в Москву. Пресс-секретарь рассказала «Эху Москвы», что Навальному стало плохо после взлёта. У него была испарина, он начал терять концентрацию внимания. Затем он отошёл в туалет и потерял сознание. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навального срочно госпитализировали с токсическим отравлением.

По словам Ярмыш, оппозиционера могли намеренно отравить. Утром в день вылета он пил только чай – его представители считают, что в жидкость что-то подмешали.

По данным портала NGS55.RU, Навального доставили в токсикологическое отделение в больницу скорой медицинской помощи №1. Представители политика попросили вызвать полицию в медучреждение.

