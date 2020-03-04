Сенатор объяснил отказ Египта признать терактом крушение самолета над Синаем

Апелляционный суд египетской столицы отклонил заявление о том, что самолет А321 потерпел крушение над Синайским полуостровом по причине теракта. Соответствующую претензию подали родственники погибших в катастрофе. Они заявляли, что взрыв был последствием халатности членов правительства Египта.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН высказал мнение, что Каир отказывается признавать крушение самолета терактом по экономическим соображениям.

«Мотив египтян понятен – проще делать вид, что это не теракт и тогда последствия экономические, как и туристические, будут выглядеть иначе. Но у нас сомнений в этом [что был теракт] нет. Мы принимали решение совершенно осознанно, не сразу объявили эту ситуацию терактом, а сначала было проведено тщательное расследование, нами было доказано, что это теракт. Мотивация Египта, мне представляется, чисто экономической, мол "опасности для туристов никакой нет, приезжайте". С другой стороны, это некое самооправдание, что их меры безопасности делают теракт в воздухе невозможным. С точки зрения общечеловеческих понятий, их логику понять можно, но с точки зрения исторической истины, это не соответствует действительности – был теракт, нашими спецслужбами доказано его природа и исполнители, поэтому мы действовали в соответствие с этой логикой», - сказал Морозов.