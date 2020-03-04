Сенатор объяснил отказ Египта признать терактом крушение самолета над Синаем
Член комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН заявил, что Россия продолжит борьбу за признание крушения самолета над Синаем терактом.
Апелляционный суд египетской столицы отклонил заявление о том, что самолет А321 потерпел крушение над Синайским полуостровом по причине теракта. Соответствующую претензию подали родственники погибших в катастрофе. Они заявляли, что взрыв был последствием халатности членов правительства Египта.
Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН высказал мнение, что Каир отказывается признавать крушение самолета терактом по экономическим соображениям.
«Мотив египтян понятен – проще делать вид, что это не теракт и тогда последствия экономические, как и туристические, будут выглядеть иначе. Но у нас сомнений в этом [что был теракт] нет. Мы принимали решение совершенно осознанно, не сразу объявили эту ситуацию терактом, а сначала было проведено тщательное расследование, нами было доказано, что это теракт. Мотивация Египта, мне представляется, чисто экономической, мол "опасности для туристов никакой нет, приезжайте". С другой стороны, это некое самооправдание, что их меры безопасности делают теракт в воздухе невозможным. С точки зрения общечеловеческих понятий, их логику понять можно, но с точки зрения исторической истины, это не соответствует действительности – был теракт, нашими спецслужбами доказано его природа и исполнители, поэтому мы действовали в соответствие с этой логикой», - сказал Морозов.
Тем временем в Египте придерживаются мнения, что самолет потерпел крушение из-за аварии. А СКР и ФСБ России настаивают на проверке причастности к преступлению конкретных террористов.
«Вряд ли это в радикальном смысле отразиться на наших отношениях с Египтом. Тем не менее, по своим дипломатическим каналам и линии спецслужб, мы представим дополнительные доказательства того, что эта ситуация имела рукотворный характер», - добавил российский сенатор.
Напомним, лайнер Airbus A321 «Когалымавиа» взорвался на Синае пять лет назад, в 2015 году. Самолет направлялся из Щарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате крушения погибли 224 человека, в том числе семь членов экипажа. После инцидента РФ прекратила авиасообщения с Египтом, из-за версии с терактом.
30 российских семей погибших подали иски к экс-премьеру Египта Шерифу Исмаилу (на момент авиакатастрофы был действующим премьер-министром страны – прим. НСН), а также к главам МВД, Минфина и к авиавластям. Требованием является выплата 3 млн долларов родным каждого погибшего. Суд Египта признал незаконность вмешательства неких третьих лиц в полет самолета, но не связал происшествие с деятельностью чиновников. Кроме того, суд Северного Каира отказался от рассмотрения исков о компенсациях, объясняя это отсутствием доказательств самого факта нахождения погибших на борту лайнера. Родственники погибших планируют обратиться в Верховный суд Египта с кассационными жалобами по этому поводу, так как в России личности всех погибших установлены, уточнил адвокат Михаил Загайнов.
Ранее НСН сообщала, что авиаперелёты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться в последних числах апреля.
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