Для россиян в аэропортах Египта установили отдельные выходы на посадку

Подобная схема действует сейчас в Международном аэропорту Каира, сообщает РИА ФАН.

Прямые перелеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после катастрофы в результате теракта самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.

В феврале 2019 года сообщалось, что полеты на курорты Египта могут возобновиться в ближайшее время. С таким заявлением тогда выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Египта в России. По его словам, дело близко к тому, чтобы восстановить популярные маршруты в полном объеме в соответствии с интересами обеих сторон.

