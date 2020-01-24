Для россиян в аэропортах Египта установили отдельные выходы на посадку
Для российских туристов в египетских аэропортах собираются выделить отдельные стойки регистрации, а также огороженные выходы на посадку.
В четверг российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады, сообщает РИА Новости. Им были продемонстрированы новые меры, предпринятые для обеспечения безопасности путешественников из России.
Подобная схема действует сейчас в Международном аэропорту Каира, сообщает РИА ФАН.
Прямые перелеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после катастрофы в результате теракта самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.
В феврале 2019 года сообщалось, что полеты на курорты Египта могут возобновиться в ближайшее время. С таким заявлением тогда выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Египта в России. По его словам, дело близко к тому, чтобы восстановить популярные маршруты в полном объеме в соответствии с интересами обеих сторон.
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