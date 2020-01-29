СМИ: полёты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновятся в апреле

Авиаперелёты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться в последних числах апреля. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный египетский источник.

Он, в частности, рассказал, что российские эксперты проверяли аэропорты в этих городах 19 и 23 января. Им показали отдельные выходы на посадку для российских туристов, а также усиленные досмотры. 24 января российские ревизоры договорились с министром авиации Египта о восстановлении полномасштабного авиасообщения, добавил этот источник.

Перед этим страны должны будут подписать протокол авиабезопасности, отмечается в материале.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом после крушения самолёта «Когалымавиа» над Синаем в ноябре 2015 года. В ФСБ пришли к выводу, что это был теракт. После долгих переговоров и многочисленных проверок с апреля 2018 года возобновились регулярные рейсы между Москвой и Каиром.

