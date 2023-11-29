В Сочи спасатели эвакуировали моряка с палубы сухогруза
В Сочи спасатели смогли эвакуировать с палубы сухогруза получившего травмы гражданина Грузии, сообщает «РЕН ТВ».
Судно находилось в 23 километрах от берега, при этом волны были высотой как минимум шесть метров. На борту сухогруза находился мужчина с травматической ампутацией пальца правой руки. Судно зайти в порт не могло из-за шторма. Специалисты постоянно поддерживали связь с капитаном корабля, в итоге взаимопонимание было найдено и все получилось.
Спасенным оказался 25-летний молодой человек. Пострадавшего доставили на сушу вертолетом Ка-32 МЧС России.
Ранее под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru