В Сочи спасатели эвакуировали моряка с палубы сухогруза

Судно находилось в 23 километрах от берега, при этом волны были высотой как минимум шесть метров. На борту сухогруза находился мужчина с травматической ампутацией пальца правой руки. Судно зайти в порт не могло из-за шторма. Специалисты постоянно поддерживали связь с капитаном корабля, в итоге взаимопонимание было найдено и все получилось.

Спасенным оказался 25-летний молодой человек. Пострадавшего доставили на сушу вертолетом Ка-32 МЧС России.

Ранее под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

