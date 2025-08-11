Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым

Отмечается, что Путин подтвердил готовность Москвы содействовать комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Кроме того, российский лидер рассказал армянскому премьеру о своей встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Затронуты также вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия», - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.

Ранее Путин проинформировал о встрече с Уиткоффом президентов Таджикистана и Белоруссии Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко, сообщает RT.

