Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о результатах встречи с лидерами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Азербайджан и Армения подписали совместную декларацию из семи пунктов

Отмечается, что Путин подтвердил готовность Москвы содействовать комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Кроме того, российский лидер рассказал армянскому премьеру о своей встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Затронуты также вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия», - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.

Ранее Путин проинформировал о встрече с Уиткоффом президентов Таджикистана и Белоруссии Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
ТЕГИ:Телефонный РазговорНикол ПашинянВладимир Путин

