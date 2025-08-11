Добывавшая нефть в России ирландская PetroNeft самоликвидировалась

Ирландская компания PetroNeft, которая вела разведку и добывала нефть и газ в России, объявила о самоликвидации. Об этом сообщается на сайте организации.

Соответствующее решение приняли на внеочередном собрании акционеров 8 августа.

«Была принята следующая резолюция: компания должна быть добровольно ликвидирована», — отмечается в сообщении.

PetroNeft добывала природные ресурсы в Томской области, пишет RT.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» обсудит ликвидацию своих представительств в Брюсселе и Токио, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

