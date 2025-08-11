Прощание с Иваном Краско пройдет в Театре имени Комиссаржевской
Прощание с народным артистом РФ Иваном Краско пройдёт 13 августа в Санкт-Петербурге в Театре имени Комиссаржевской. Об этом сообщает пресс-служба театра, в котором актёр служил с 1965 года.
Уточняется, что траурная церемония пройдёт с 10:00 до 11:30. Затем на Комаровском мемориальном кладбище пройдут отпевание и похороны артиста.
Иван Краско умер 9 августа, не дожив до своего 95 летия полтора месяца.
В Театре имени Комиссаржевской заявили, что артист умер после тяжёлой продолжительной болезни, сообщает RT. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения, вызванные инсультом и онкологическим заболеванием.
