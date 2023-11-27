Под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза
Сухогруз под флагом Белиза сел на мель у побережья Анапы из-за мощного шторма. Об этом сообщает Росморречфлот.
«Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Судно находилось в порту Тамань на погрузке ячменя для отправки в Египет, после получения штормового предупреждения оно встало на якорную стоянку, однако сухогруз сорвало с якорей из-за ветра и волн.
Сейчас Blue Shark находится на мели на ровном киле неподалеку от берега. На борту находится 21 член экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта, пишет Ura.ru. Разрабатывается план аварийно-спасательной операции.
Как сообщает оперштаб Краснодарского края, сухогруз находится в 440 м от берега, у него выявили проблемы с двигателем. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Судно снимут с мели после улучшения погодных условий.
Ранее власти предупредили жителей Кубани о восьмиметровых волнах в море и ураганном ветре, ожидалось, что непогода затронет Анапу, Геленджик, Новороссийск и Туапсинский район, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru