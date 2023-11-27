Под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза

«Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Судно находилось в порту Тамань на погрузке ячменя для отправки в Египет, после получения штормового предупреждения оно встало на якорную стоянку, однако сухогруз сорвало с якорей из-за ветра и волн.

Сейчас Blue Shark находится на мели на ровном киле неподалеку от берега. На борту находится 21 член экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта, пишет Ura.ru. Разрабатывается план аварийно-спасательной операции.

Как сообщает оперштаб Краснодарского края, сухогруз находится в 440 м от берега, у него выявили проблемы с двигателем. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Судно снимут с мели после улучшения погодных условий.

Ранее власти предупредили жителей Кубани о восьмиметровых волнах в море и ураганном ветре, ожидалось, что непогода затронет Анапу, Геленджик, Новороссийск и Туапсинский район, напоминает телеканал «360».

