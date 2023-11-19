У берегов Турции сухогруз сел на мель и разломился пополам

На борту судна находились 13 человек. Все они эвакуированы.

Из-за сложных погодных условий сухогруз разломился пополам. Инцидент произошел в 10:00 по местному времени.

По данным портала Marinetraffic, сухогруз вышел из Одессы 3 ноября.

Ранее СМИ сообщали о взрыве на борту сухогруза в заливе Фетхие на юге Турции, передает «Радиоточка НСН».

