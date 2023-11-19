У берегов Турции сухогруз сел на мель и разломился пополам
19 ноября 202320:44
Шедший под флагом Камеруна сухогруз Pallada сел на мель у турецкого порта Эрегли в провинции Зонгулдак, заявили в Министерстве транспорта республики.
На борту судна находились 13 человек. Все они эвакуированы.
Из-за сложных погодных условий сухогруз разломился пополам. Инцидент произошел в 10:00 по местному времени.
По данным портала Marinetraffic, сухогруз вышел из Одессы 3 ноября.
Ранее СМИ сообщали о взрыве на борту сухогруза в заливе Фетхие на юге Турции, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru