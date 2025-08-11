ВС РФ поразили места сборки и хранения дальнобойных беспилотников ВСУ
Российские войска поразили места сборки и хранения дальнобойных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также были поражены украинские склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 140 районах.
Отмечается, что групповой удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российскими войсками было освобождено село Луначарское в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о скорой блокировке звонков через Telegram и WhatsApp
- Время рассмотрения заявлений на маткапитал сократят вдвое
- Прощание с Иваном Краско пройдет в Театре имени Комиссаржевской
- Зеленский не долетит: Почему Путин и Трамп выбрали Аляску для встречи
- Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым
- СМИ: Операторы связи попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах
- Балерина Образцова объяснила, почему артисты заслуживают свой праздник
- Психолог назвала матерные слова потребностью перейти к атаке
- ВС РФ поразили места сборки и хранения дальнобойных беспилотников ВСУ
- Правоохранители задержали заммэра Салехарда Токарчука
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru