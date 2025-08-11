ВС РФ поразили места сборки и хранения дальнобойных беспилотников ВСУ

Российские войска поразили места сборки и хранения дальнобойных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины

Также были поражены украинские склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

Отмечается, что групповой удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российскими войсками было освобождено село Луначарское в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:Ракетный УдарСпецоперацияВСУМинобороны РФ

