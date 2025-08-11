Правоохранители задержали заммэра Салехарда Токарчука

Заместитель мэра Салехарда Николай Токарчук задержан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.

«Администрация Салехарда не отрицает факт задержания заместителя главы города Николая Токарчука», – рассказали агентству.

В пресс-службе отметили, что не располагают данными о проводимых следственных мероприятиях.

Как сообщают СМИ, заммэра задержали из-за нарушений при расходовании бюджетных средств на рекламу в одной из подведомственных организаций.

Николай Токарчук занимает пост замглавы Салехарда с 2021 года, он курирует внутреннюю политику.

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
