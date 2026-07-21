Нетренированные дети не готовы к горным испытаниям, поэтому у родителей, которые берут их на высоту «нет мозгов», рассказал НСН обладатель титула «Снежный барс», альпинист Сергей Ефимов.



Отец с сыном сорвались на склоне Эльбруса на высоте около 4400 метров. 11-летний ребенок погиб на месте, а мужчина получил серьезные травмы и находится в больнице. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Ефимов ужаснулся такому поступку.