Альпинист ужаснулся отцу, затащившему сына на Эльбрус
Дети могут быть допущены к восхождениям только с 16 лет, заявил НСН Сергей Ефимов.
Нетренированные дети не готовы к горным испытаниям, поэтому у родителей, которые берут их на высоту «нет мозгов», рассказал НСН обладатель титула «Снежный барс», альпинист Сергей Ефимов.
Отец с сыном сорвались на склоне Эльбруса на высоте около 4400 метров. 11-летний ребенок погиб на месте, а мужчина получил серьезные травмы и находится в больнице. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Ефимов ужаснулся такому поступку.
«Мое мнение, что у человека нет мозгов, если он потащил с собой ребенка на такую высоту. Официальный регламент говорит, что если подросток занимается, то с 16 лет ему можно идти на восхождение. Но об этом надо сообщить спасателям, предоставить свой маршрут. Сегодня можно приезжать уже какой угодно группой. Сейчас не смотрят квалификацию альпинистов. Новичков раньше не пускали на тяжелые маршруты, а теперь все считают, что они свободные люди и могут ходить, где вздумается — захотели что-то сделать и пошли», — указал он.
Ефимов добавил, чем грозит восхождение неопытным людям.
«Высота 4000 метров — это не самая экстремальная высота. Горная гипоксия начинается с 2500-3000 метров из-за нехватки кислорода. Его мало в воздухе, организм начинает работать на износ. Если ребенок еще не сформировался, то будет гипоксия, в итоге самое тяжелое, что может быть — это пневмония и воспаление легких. Но если тренированный организм, то этого можно избежать», — подчеркнул он.
Ранее президент Российского союза спасателей Алексей Дударев в эфире НСН призвал россиян предупреждать МЧС о своем экстремальном отдыхе, иначе их могут не успеть спасти.
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