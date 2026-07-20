В Ейске при падении обломков БПЛА пострадала женщина
20 июля 202609:41
Юлия Савченко
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ейске Краснодарского края. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.
«Пострадала одна женщина, ее госпитализировали», - отметили в ведомстве.
Раненой оказывают необходимую медицинскую помощь.
По данным оперштаба, в городе из-за падения обломков дронов было повреждено остекление в семи домах.
Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь над территорией России, в том числе Краснодарским краем, уничтожили 381 украинский БПЛА, пишет Ura.ru.
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