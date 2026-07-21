Он напомнил, что «в тылу продолжается полемика», связанная с отставкой министра обороны Михаила Фёдорова, также продолжаются разговоры об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

Кроме того, Олейник отметил, что консультации украинского лидера Владимира Зеленского с военными «закончились тем, что мнения разделились».

«Это недопустимо в армии», — подчеркнул бывший украинский парламентарий, добавив, что продолжающаяся насильственная мобилизация также не идет в пользу нынешних властей Украины.

Ранее Олейник рассказал «Радиоточке НСН», что Зеленский отправил в отставку правительство, чтобы избавиться от популярного в народе министра обороны Михаила Федорова.

