Экс-депутат Верховной Рады предрек «серьезный перелом» на фронте в пользу РФ
Серьёзный перелом в пользу России может наступить в рамках спецоперации уже в 2026 году. Как пишет «Газета.Ru», так считает экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Он напомнил, что «в тылу продолжается полемика», связанная с отставкой министра обороны Михаила Фёдорова, также продолжаются разговоры об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.
Кроме того, Олейник отметил, что консультации украинского лидера Владимира Зеленского с военными «закончились тем, что мнения разделились».
«Это недопустимо в армии», — подчеркнул бывший украинский парламентарий, добавив, что продолжающаяся насильственная мобилизация также не идет в пользу нынешних властей Украины.
Ранее Олейник рассказал «Радиоточке НСН», что Зеленский отправил в отставку правительство, чтобы избавиться от популярного в народе министра обороны Михаила Федорова.
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