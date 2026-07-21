Госдума запретила получение гражданства РФ мигрантам с судимостью

Депутаты Госдумы приняли законопроект, запрещающий получение российского гражданства или права на проживание в стране мигрантами с непогашенной или неснятой судимостью за любое преступление, которое было совершено как в России, так и за её пределами.

Переезжающих в РФ мигрантов обяжут приобретать телефон

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в случае выявления подобных фактов ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание в РФ будут аннулироваться.

«В нашу страну должны приезжать и оформлять вид на жительство, а также претендовать на гражданство законопослушные люди, которые в своих странах не нарушали законы и, приезжая к нам, также их не нарушают», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что одобренные нормы не коснётся иностранцев, которые были признаны беженцами либо получили политическое или временное убежище на территории России.

Ранее Госдума приняла законопроект, расширяющий до 45 позиций перечень оснований для выдворения мигрантов из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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