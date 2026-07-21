Госдума запретила получение гражданства РФ мигрантам с судимостью
Депутаты Госдумы приняли законопроект, запрещающий получение российского гражданства или права на проживание в стране мигрантами с непогашенной или неснятой судимостью за любое преступление, которое было совершено как в России, так и за её пределами.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в случае выявления подобных фактов ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание в РФ будут аннулироваться.
«В нашу страну должны приезжать и оформлять вид на жительство, а также претендовать на гражданство законопослушные люди, которые в своих странах не нарушали законы и, приезжая к нам, также их не нарушают», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Отмечается, что одобренные нормы не коснётся иностранцев, которые были признаны беженцами либо получили политическое или временное убежище на территории России.
Ранее Госдума приняла законопроект, расширяющий до 45 позиций перечень оснований для выдворения мигрантов из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Наихудший сценарий: Какие страны страдают от блокады Ормузского пролива
- Россиянам посоветовали гулять в лесу для улучшения работы мозга
- Орешек не по зубам: Конфликт США и Ирана грозит ударить импичментом по Трампу
- Альпинист ужаснулся отцу, затащившему сына на Эльбрус
- Госдума запретила получение гражданства РФ мигрантам с судимостью
- Экс-депутат Верховной Рады предрек «серьезный перелом» на фронте в пользу РФ
- В РФ признали экстремистскими хакерские группировки Cyberpartizans и Silent Crow
- Песков объяснил, зачем проводится СВО
- Авиаэксперт объяснил, зачем «Внуково» покупает «Домодедово»
- В АТОР оценили безопасность Грузии для туристов из России