В Смоленской области предотвратили атаку украинских БПЛА

Массовую атаку беспилотников пресекли в Смоленской области. Об этом заявил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом

«Дежурными средствами ПВО предотвращена массовая атака украинских БПЛА на наш регион», - отметил губернатор.

По предварительным данным, разрушений из-за падения обломков сбитых дронов нет. Никто не пострадал.

Ранее над территорией России уничтожили 22 беспилотника ВСУ за ночь.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиСмоленск

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