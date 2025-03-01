В Смоленской области предотвратили атаку украинских БПЛА
1 марта 202501:38
Массовую атаку беспилотников пресекли в Смоленской области. Об этом заявил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО предотвращена массовая атака украинских БПЛА на наш регион», - отметил губернатор.
По предварительным данным, разрушений из-за падения обломков сбитых дронов нет. Никто не пострадал.
Ранее над территорией России уничтожили 22 беспилотника ВСУ за ночь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп выступил за немедленное прекращение огня на Украине
- В Петербурге загорелось административное здание на площади 600 «квадратов»
- В Смоленской области предотвратили атаку украинских БПЛА
- СМИ: Глава Пентагона приказал остановить кибердеятельность против России
- Захарова удивилась, что Трамп и Вэнс «не вмазали» Зеленскому
- Сенатор Грэм: Зеленский осложнил помощь Украине после встречи с Трампом
- США прекратили поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины
- В Румынии обнаружили фрагменты возможного беспилотника у границы с Молдавией
- Зеленский поблагодарил США после досрочного отъезда из Белого дома
- Захарова: Отъезд Зеленского из Белого дома — как песня группы «Ленинград»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru