Над территорией России сбили 22 беспилотника ВСУ

Более 20 дронов ВСУ уничтожили прошедшей ночью над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что восемь дронов сбили над Орловской областью, семь - над Курской, четыре - над Брянской. Кроме того, два беспилотника ликвидировали в Краснодарском крае, еще один - в Смоленской области.

Ранее над территорией РФ уничтожили 19 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.

