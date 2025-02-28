Над территорией России сбили 22 беспилотника ВСУ
28 февраля 202507:34
Более 20 дронов ВСУ уничтожили прошедшей ночью над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.
Министерство уточнило, что восемь дронов сбили над Орловской областью, семь - над Курской, четыре - над Брянской. Кроме того, два беспилотника ликвидировали в Краснодарском крае, еще один - в Смоленской области.
Ранее над территорией РФ уничтожили 19 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru