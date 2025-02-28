ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом

Беспилотник ВСУ ликвидировали над Крымом. Об этом заявили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен... беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», - говорится в сообщении.

Уточняется, что дрон сбили около 10:30 мск.

Минувшей ночью военные уничтожили над территорией России 22 украинских БПЛА, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныКрым

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