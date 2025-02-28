ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом
28 февраля 202511:45
Беспилотник ВСУ ликвидировали над Крымом. Об этом заявили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен... беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», - говорится в сообщении.
Уточняется, что дрон сбили около 10:30 мск.
Минувшей ночью военные уничтожили над территорией России 22 украинских БПЛА, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru