СК проверит данные о преследовании на Украине граждан с пророссийскими взглядами

В Следственном комитете РФ проверят данные о преследовании военнослужащими ВСУ граждан Украины с пророссийскими взглядами, говорится в сообщении ведомства.

«Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о незаконных действиях украинских националистов в отношении гражданского населения в Харьковской области», — отмечается в сообщении.

В СКР уточнили, что отправят официальный запрос в Минобороны РФ с целью собрать все сведения по этому вопросу для правовой оценки действий ВСУ.

Украина подорвала цистерну с аммиачной селитрой в Харьковской области ради провокации

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные совместно с националистами проводят в Харьковской области карательные рейды и арестовывают подозреваемых в пророссийских взглядах.

Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что США проводили опыты в психбольнице в Харьковской области.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ВСУВоеннослужащиеУкраинаСледственный Комитет
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