СК проверит данные о преследовании на Украине граждан с пророссийскими взглядами

В Следственном комитете РФ проверят данные о преследовании военнослужащими ВСУ граждан Украины с пророссийскими взглядами, говорится в сообщении ведомства.

«Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о незаконных действиях украинских националистов в отношении гражданского населения в Харьковской области», — отмечается в сообщении.

В СКР уточнили, что отправят официальный запрос в Минобороны РФ с целью собрать все сведения по этому вопросу для правовой оценки действий ВСУ.