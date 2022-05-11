Минобороны РФ заявило, что США проводили опыты в психбольнице в Харьковской области
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что российским Минобороны были получены новые данные о бесчеловечных экспериментах Пентагона над гражданами Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, американские военные проводили свои опыты в психиатрической больнице № 1, расположенной в селе Стрелечье Харьковской области, основной категорией подопытных являлись «пациенты мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения».
Генерал отметил, что на Украине Пентагон, по сути, создал полигон для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов, а эксперименты проводились «в обход международных норм безопасности».
«В результате западные компании серьёзно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества», — подчеркнул он.
Кириллов добавил, что украинские госструктуры скрывали незаконную деятельность, а кроме них в схеме участвовали подконтрольные руководству Демократической партии США неправительственные фонды и крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer и Moderna.
Ранее Кириллов заявил, что с 2014 года США, в рамках своей военно-биологической программы на Украине, работали с возбудителем холеры, в качестве регионального центра использовали Мариуполь.
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