По его словам, американские военные проводили свои опыты в психиатрической больнице № 1, расположенной в селе Стрелечье Харьковской области, основной категорией подопытных являлись «пациенты мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения».

Генерал отметил, что на Украине Пентагон, по сути, создал полигон для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов, а эксперименты проводились «в обход международных норм безопасности».

«В результате западные компании серьёзно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества», — подчеркнул он.

Кириллов добавил, что украинские госструктуры скрывали незаконную деятельность, а кроме них в схеме участвовали подконтрольные руководству Демократической партии США неправительственные фонды и крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer и Moderna.

Ранее Кириллов заявил, что с 2014 года США, в рамках своей военно-биологической программы на Украине, работали с возбудителем холеры, в качестве регионального центра использовали Мариуполь.