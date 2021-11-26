В СК возбудили дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП в шахте в Кузбассе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора после происшествия в шахте в Кузбассе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Они подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По версии следствия, региональные инспекторы, не проверив штрек, составили акт о том, что осмотр якобы проводился. Ранее уже были задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.