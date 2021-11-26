В СК возбудили дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП в шахте в Кузбассе
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора после происшествия в шахте в Кузбассе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Они подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).
По версии следствия, региональные инспекторы, не проверив штрек, составили акт о том, что осмотр якобы проводился. Ранее уже были задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.
25 ноября около 04:30 утра по московскому времени на предприятии в Белово произошло задымление. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось отправить наверх, но часть из них осталась в дальних штреках шахты. По последним данным, 52 человека погибли, 57- пострадали. На месте происшествия велись спасательные работы, которые пришлось прекратить из-за угрозы взрыва. Утром 26 ноября они были возобновлены.
В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru