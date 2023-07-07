В Симферополе задержали подорвавшего железную дорогу украинского агента

Агента военной разведки Украины, подорвавшего железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма, задержали в Симферополе. Об этом сообщили в ФСБ России, передает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене

По данным ведомства, гражданин РФ 1998 года рождения в феврале 2023 года подорвал полотно на железнодорожном перегоне «Чистенькое-Почтовое». Злоумышленник осуществил диверсию с помощью самодельного взрывного устройства. Годом ранее фигурант выехал в Одессу, где его завербовали сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны. После курса разведывательно-диверсионной подготовки мужчина был направлен в Крым.

Задержанный признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и диверсии. Мужчина находится в СИЗО, пишет RT. Правоохранители возбудили уголовное дело о диверсии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаФСБСимферопольКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры