В Симферополе задержали подорвавшего железную дорогу украинского агента
Агента военной разведки Украины, подорвавшего железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма, задержали в Симферополе. Об этом сообщили в ФСБ России, передает РИА Новости.
По данным ведомства, гражданин РФ 1998 года рождения в феврале 2023 года подорвал полотно на железнодорожном перегоне «Чистенькое-Почтовое». Злоумышленник осуществил диверсию с помощью самодельного взрывного устройства. Годом ранее фигурант выехал в Одессу, где его завербовали сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны. После курса разведывательно-диверсионной подготовки мужчина был направлен в Крым.
Задержанный признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и диверсии. Мужчина находится в СИЗО, пишет RT. Правоохранители возбудили уголовное дело о диверсии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru