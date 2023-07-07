В Симферополе задержали подорвавшего железную дорогу украинского агента

Региональные власти получат право самостоятельно расширять критерии для определения многодетных семей

Спасатели нашли двоих из пяти пропавших в Бурятии туристов

Посол Грузии в Киеве заявил, что решение о его отъезде говорит о понижении уровня дипотношений

Почти половина американцев заявили, что предпочли бы президента моложе 60 лет

«Радиоточка НСН» разыгрывает уникальный винил с автографом Дианы Арбениной