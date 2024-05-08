Москва и Пекин решают проблемы с взаимными расчетами в условиях санкций Запада
8 мая 202402:01
Россия и Китай работают над решением проблем с взаимными расчетами в торговых сделках между двумя странами, вызванных действием санкций со стороны Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэйя.
По его словам, антироссийские ограничения создали определенные сложности в экономических отношениях Москвы и Пекина. Однако о риске серьезного сокращения числа торговых сделок он говорить не стал.
Ранее четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru