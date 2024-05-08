Москва и Пекин решают проблемы с взаимными расчетами в условиях санкций Запада

Россия и Китай работают над решением проблем с взаимными расчетами в торговых сделках между двумя странами, вызванных действием санкций со стороны Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэйя.

СМИ: Банки Китая стали блокировать оплату из России за компоненты для электроники

По его словам, антироссийские ограничения создали определенные сложности в экономических отношениях Москвы и Пекина. Однако о риске серьезного сокращения числа торговых сделок он говорить не стал.

Ранее четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
ТЕГИ:ТорговляРоссияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры