Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене

Уточняется, что россиянин был зарегистрирован в селе Межводное Черноморского района Крыма и занимался частной детективной деятельностью.

«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщили в Лефортовском суде Москвы.

Ранее Мосгорсуд признал виновным по статье «госизмена» профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

