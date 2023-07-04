Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ России задержали гражданина РФ Наухацкого А.В., которого подозревают в госизмене, сообщает ТАСС.
Уточняется, что россиянин был зарегистрирован в селе Межводное Черноморского района Крыма и занимался частной детективной деятельностью.
«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщили в Лефортовском суде Москвы.
Ранее Мосгорсуд признал виновным по статье «госизмена» профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru