Стало известно о новой схеме мошенничества с фейковыми фотосессиями
Жительницы России столкнулись с новой схемой мошенничества с фейковыми фотосъемками, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами в соцсетях и выдают себя за начинающих фотографов, предлагая организовать фотосессии на выгодных условиях, заплатив только за аренду студии.
Девушкам дают ссылки на сайты «проверенных студий» якобы для выбора и бронирования даты и времени съемки. После этого жертву направляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису. Указав данные карты, россиянки получают SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. После этого мошенники получают банковские данные, которые используют для вывода средств со счетов.
Ранее мошенники начали звонить россиянам в мессенджерах и записывать их на видео, чтобы использовать кадры для мошеннических схем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru