Стало известно о новой схеме мошенничества с фейковыми фотосессиями

Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами в соцсетях и выдают себя за начинающих фотографов, предлагая организовать фотосессии на выгодных условиях, заплатив только за аренду студии.

Девушкам дают ссылки на сайты «проверенных студий» якобы для выбора и бронирования даты и времени съемки. После этого жертву направляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису. Указав данные карты, россиянки получают SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. После этого мошенники получают банковские данные, которые используют для вывода средств со счетов.

Ранее мошенники начали звонить россиянам в мессенджерах и записывать их на видео, чтобы использовать кадры для мошеннических схем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

