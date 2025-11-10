Силы ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 71 беспилотник ВСУ над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - заявило ведомство.

Всего 29 дронов сбили в Брянской области, семь – в Курской, по пять – в Липецкой и Смоленской областях, по четыре – в Орловской, Тверской и Самарской. Еще три БПЛА уничтожили над Крымом, по одному – в Калужской, Ростовской и Тульской областях. Кроме того, семь беспилотников сбили над акваторией Черного моря.

Накануне в Воронежской области ликвидировали семь украинских дронов, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет Ura.ru.

