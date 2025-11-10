В России могут сделать обязательной индексацию зарплат не реже раза в год

Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Действующая редакция статьи 134 Трудового кодекса РФ требует от работодателей индексировать зарплаты из-за роста цен, но не устанавливает конкретных правил проведения такой индексации.

Нилов подчеркнул, что новый законопроект установит четкие сроки — не реже одного раза в год, и минимальный уровень повышения заработной платы. Это должно обеспечить справедливое увеличение доходов россиян в условиях регулярного роста их расходов.

Ранее в Госдуме заявили, что наценка на продукты может доходить до 300%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

