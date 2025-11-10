Певицу Монеточку увезли в больницу с концерта из-за отека Квинке

Певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) доставили в больницу с концерта в Риге из-за отека Квинке. Об этом исполнительница сообщила в соцсетях.

По словам певицы, впервые у нее произошел отек Квинке прямо во время выступления.

«Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю», - написала Монеточка.

Ранее суд в России заочно арестовал артистку из-за нарушения порядка деятельности иностранного агента, пишет Ura.ru.

