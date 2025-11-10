В МИД РФ назвали отключение света в резиденции Зеленского театральным эффектом
Специальный представитель Министерства иностранных дел России Родион Мирошник охарактеризовал отключение света во время интервью президента Украины как спланированный «театральный эффект».
В своем Telegram-канале дипломат заявил, что целью данной инсценировки было оказать эмоциональное давление на западных партнеров и стимулировать их к увеличению финансовой помощи.
Во время интервью Владимира Зеленского журналисту The Guardian в Мариинском дворце произошло отключение электроэнергии. На записи видно, как во время беседы на несколько секунд погас свет, и ухудшилось качество звука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
