США приостановили на год торговое расследование против Китая

США приостановили на один год проведение торгового разбирательства в отношении Китая, касающегося судостроения и судоходства. Об этом говорится в заявлении аппарата американского представителя на торговых переговорах двух стран.

Разбирательство начали в апреле 2024 года из-за якобы применяемых КНР недобросовестных практик в судостроении, судоходстве и логистике. В Вашингтоне утверждали, что Пекин хочет обеспечить свое доминирующее положение в этих сферах. Все действия по расследованию прекращены с полуночи 10 ноября.

Приостановка последовала за торгово-экономическими договоренностями президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, «имеющими историческое значение». При этом Вашингтон намерен обсудить с Пекином вопросы, которые были затронуты в ходе расследования.

Ранее КНР приостановила действие запрета на экспорт ряда стратегических товаров в США, напоминает Ura.ru.

